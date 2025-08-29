Футболист "Урала" сыграл свадьбу прямо на стадионе

Футболист "Урала" Егор Мосин женился. Торжественная церемония прошла накануне прямо на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Как сообщает официальный Telegram-канал стадиона, сразу после церемонии Егор с супругой Анной вышли на 15-минутную фотосессию в чашу арены. Кроме них в этот день еще семь пар связали себя узами брака на "Екатеринбург-Арене".

В "Урале" уже поздравили своего игрока со свадьбой.

"Желаем молодым супругам безграничного счастья, любви, взаимопонимания и тепла!", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что уже в это воскресенье "Урал" на "Екатеринбург-Арене" примет лидера чемпионата Первой лиги – воронежский "Факел".