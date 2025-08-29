Двое жителей Ярославской области попали под следствие по делу о госизмене

Двум жителям Ярославской области вменили госизмену. Жители Ярославля и Рыбинска якобы сами вышли на связь с представителями спецслужб Украины.

По заданию кураторов они собирали и передавали информацию об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Подозреваемым грозит срок вплоть до пожизненного.

Расследование продолжается, сообщает центр общественных связей ФСБ России.