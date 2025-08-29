Козак может стать полпредом президента на Северо-Западе

Замглавы администрации президента (АП) Дмитрий Козак стал одним из кандидатов на пост полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Об этом "Ведомостям" сказали три источника – два, близких к АП, и один, близкий к полпредству в СЗФО. Еще двое говорят о том, что сейчас обсуждается возможный уход Козака из АП.

Пост полпреда может стать вакантным после того, как нынешний наместник президента Александр Гуцан, возможно, станет Генпрокурором России.