После открытия границы молодые украинцы побежали из страны

Украинский режим разрешил украинцам до 22 лет включительно выезжать за границу. И молодежь побежала из страны.

Сразу после начала СВО Зеленский запретил выезд с 18 лет. Но сейчас решено поднять эту планку на пять лет, то есть пока не исполнилось 23 года, выезжать можно. При этом для выезда за границу нужны паспорт и военно-учетный документ, в том числе в электронной форме. Выехать не могут лица, занимающие определенные должности в органах власти. Для них разрешены только служебные командировки.

О намерении поднять возраст для выезда стало известно в середине августа. Почему Зеленский пошел на этот шаг, высказываются разные мнения. Одно из них состоит в том, что в Киеве уверены в скором окончании боевых действий. Другое, напротив, в том, что скоро планируется ужесточении мобилизации, например, с 23 лет, и режим решил дать послабление одной из категорий военнообязанных для снижения недовольства в обществе. Также есть мнение, что режим пытается остановить массовый отъезд подростков 16-17 лет за границу, показывая, что им будто бы ничего не угрожает. Это делается с той целью, чтобы потом сразу опустить возраст мобилизации до 18 лет.

Характерно, что одновременно с этим в Раду внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Максимальное наказание составит до 5 лет тюрьмы. Ряд экспертов полагают, что это не случайно и все-таки будет ужесточение мобилизации.

Как бы то ни было, но в первый же день молодые украинцы массово побежали из страны. А в сети стали выкладывать ролики о своем выезде. На пунктах пропуска большие очереди, в основном состоящие из молодых мужчин. Местные СМИ пишут, что только за 16 часов Украину покинули около 9 тысяч человек.

Обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что с Украины уже выехали 13 тысяч парней.

"А с учетом того, что таких на Украине не так уж и много осталось (не более 200 000 человек, т.к. практически все они в 2022 году были младше 18 лет, а потому родители большую их часть вывезли ранее), то с такой скоростью исхода за месяц выедут все. И это правильное решение", - написал он.

Ранее на улицах Киева был проведен соцопрос среди молодых людей. Практически все они заявили, что покинут страну, как только откроют границы, поскольку на Украине ничего хорошего их не ждет.