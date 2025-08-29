После открытия границы молодые украинцы побежали из страны

29 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика В России
Фото: Накануне.RU

После открытия границы молодые украинцы побежали из страны

Украинский режим разрешил украинцам до 22 лет включительно выезжать за границу. И молодежь побежала из страны.

Сразу после начала СВО Зеленский запретил выезд с 18 лет. Но сейчас решено поднять эту планку на пять лет, то есть пока не исполнилось 23 года, выезжать можно. При этом для выезда за границу нужны паспорт и военно-учетный документ, в том числе в электронной форме. Выехать не могут лица, занимающие определенные должности в органах власти. Для них разрешены только служебные командировки.

О намерении поднять возраст для выезда стало известно в середине августа. Почему Зеленский пошел на этот шаг, высказываются разные мнения. Одно из них состоит в том, что в Киеве уверены в скором окончании боевых действий. Другое, напротив, в том, что скоро планируется ужесточении мобилизации, например, с 23 лет, и режим решил дать послабление одной из категорий военнообязанных для снижения недовольства в обществе. Также есть мнение, что режим пытается остановить массовый отъезд подростков 16-17 лет за границу, показывая, что им будто бы ничего не угрожает. Это делается с той целью, чтобы потом сразу опустить возраст мобилизации до 18 лет.

Характерно, что одновременно с этим в Раду внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Максимальное наказание составит до 5 лет тюрьмы. Ряд экспертов полагают, что это не случайно и все-таки будет ужесточение мобилизации.

Как бы то ни было, но в первый же день молодые украинцы массово побежали из страны. А в сети стали выкладывать ролики о своем выезде. На пунктах пропуска большие очереди, в основном состоящие из молодых мужчин. Местные СМИ пишут, что только за 16 часов Украину покинули около 9 тысяч человек.

Обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что с Украины уже выехали 13 тысяч парней.

"А с учетом того, что таких на Украине не так уж и много осталось (не более 200 000 человек, т.к. практически все они в 2022 году были младше 18 лет, а потому родители большую их часть вывезли ранее), то с такой скоростью исхода за месяц выедут все. И это правильное решение", - написал он.

Ранее на улицах Киева был проведен соцопрос среди молодых людей. Практически все они заявили, что покинут страну, как только откроют границы, поскольку на Украине ничего хорошего их не ждет.

Теги: украина, выезд, граница


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети