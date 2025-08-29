29 Августа 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Чердыни мужчину осудили за отравление тещи и еще двух человек метанолом

В Чердыни суд вынес обвинительный приговор 53-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Как установили следствие и суд, в период с 14 по 17 декабря 2024 года осужденный приобрел на железнодорожном вокзале Саратова у неустановленного лица три пластиковые бутылки объемом один литр с жидкостью. В жидкости содержался метанол в концентрации 96% об., что значительно превышает предельно допустимые нормы. Данное вещество является ядовитым и запрещено к свободному обороту в России.

Следователями СКР было установлено, что, несмотря на отсутствие у мужчины достоверной информации о наличии метанола в составе жидкости, он осознавал потенциальную опасность ее употребления, так как тара не имела маркировки и была куплена вне официальных торговых точек. Осужденный не предпринял мер по ограничению доступа к опасной жидкости для других лиц, проживающих с ним в доме.

В результате 1 июня 2025 года теща обвиняемого употребила химикат и скончалась. Впоследствии, со 2 по 3 июня 2025 года, мужчина передал часть жидкости еще двум жителям Чердыни. Употребив ее, они также скончались от отравления метанолом.

Суд признал собранные Чердынским межрайонным следственным отделом СК РФ по Пермскому краю доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Теги: мужчина, теща, метанол, отравление


