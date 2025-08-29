Огнеборцы ликвидировали возгорание на мебельном складе в Екатеринбурге

Огнеборцы сумели ликвидировать пожар на мебельном складе в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило сегодня утром. На промышленной площадке по улице Окружная горела мебельная и текстильная продукция на первом этаже двухэтажного склада. Пожар распространился на площадь в 200 кв.м. Ликвидировать огонь удалось вовремя и огонь не распространился дальше.

Информации о пострадавших не поступало. На ликвидацию возгорания привлекались 33 человека и 12 единиц спецтехники.