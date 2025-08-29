Площадь лесного пожара под Геленджиком продолжает увеличиваться

Площадь пожара, возникшего после падения обломков БПЛА на территории Геленджикского лесничества, продолжает расти.

"Площадь пожара увеличилась до 41,5 га", - говорится в заявлении МЧС России.

Как сообщалось, за минувшие сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС 14 раз сбросила воду на территорию возгорания. Сброс был осуществлен три раза с самолета Бе-200ЧС и 11 раз с вертолета Ми-8. В настоящее время с пожаром борются 273 специалиста и 46 единиц техники.

Напомним, из-за сильного задымления в районе лесного пожара были отрезаны от путей эвакуации 23 отдыхающих. В МЧС направили за ними катер. Их доставили на безопасный пляж в селе Криница. Пострадавших нет.