В Турции заявили об изменении позиции России по территориям Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Россия отказалась от одного из требований разрешения конфликта на Украине. Первоначально от Украины требовали территорию четырёх регионов в их административных границах, однако потом Россия отказалась от этого.

"Как вы знаете, Донбасс разделен на две части – Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения", - приводит РБК слова Фидана, сказанные Haberler.

Ранее стало известно, что Украина допускает сценарий заморозки военного конфликта по линии фронта, оставляя занятые Россией территории де-факто под её контролем, но де-юре — украинскими. При этом он добавил, что "в дальнейшем" Киев намерен вернуть эти территории "экономическими, дипломатическими и другими средствами".