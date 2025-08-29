Рынок вейп-жидкостей почти полностью ушел в теневой сектор - СМИ

С начала года бюджет получил акцизов от продажи жидкостей для вейпов всего на 14,5 млн руб. В прошлом году за тот же период поступления составили 430,3 млн руб. При этом потребителей вейпов стало больше, пишет "Коммерсант". Все дело в уходе производителей никотиносодержащих жидкостей в "серую зону" из-за двукратного роста ставки акцизов. По оценкам экспертов, доля теневого сектора на рынке сейчас составляет более 85%.

Росалкогльтабакконтроль считает, что производство жидкостей в январе-июле сократилось на 95%, по крайней мере, на бумаге дела обстоят именно так. В Союзе предприятий индустрии никотиносодержащих изделий говорят, что число компаний, официально выпускающих вейп-жидкости, сократилось со 117 до 5.

Власти рассчитывали, что резкое увеличение акцизов принесет дополнительные деньги, а также снизят потребление. Но в итоге, кажется, ситуация ухудшилась по обоим направлениям.

В союзе отмечают, что в прошлом году число потребителей электронных сигарет выросло в России на 19%. Оборот рынка оценивается в сумму до 230 млрд руб. Но теперь большая часть этого оборота – теневая.

Все лето депутаты Госдумы анонсировали рассмотрение в осеннюю сессию законопроектов о полном запрете оборота вейпов в России.