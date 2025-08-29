Школа в Талице выплатит ученику компенсацию за перелом ступни

"Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5" в Талице выплатит ученику компенсацию за полученный в стенах учреждения перелом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел на перемене по дороге из спортивного зала в раздевалку. 14-летний ученик поскользнулся и упал, ударившись ступней ноги об угол стены. Родные отвезли подростка в больницу, где ему поставили диагноз - подголовчатый перелом 2-5 плюсневых костей со смещением.

"Подростку были причинены физические и нравственные страдания, он испытал сильную боль, испуг, продолжительное время его сопровождала боль в травмированной ноге. В связи с изложенным прокуратура Талицкого района направила в суд исковое заявление о взыскании с МКОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа № 5" компенсации морального вреда", - рассказали в прокуратуре.

Суд встал на сторону пострадавшего, взыскав со школы в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.