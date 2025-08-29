Депутат: В России останутся только два мессенджера

Со временем в РФ останутся только два мессенджера – Max и Telegram, а один из лидеров текущего момента – WhatsApp* – постепенно потеряет популярность и повторит судьбу Viber, считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Мой прогноз по WhatsApp* — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия Max, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp* ждёт судьба Viber", — цитирует Telegram-канал "ДумаТВ" комментарий Горелкина подкасту "Законный вопрос".

К слову, Viber в России в итоге заблокировали власти, а не он сам ушел или "безнадежно потерял популярность".

Народный избранник также считает, что Telegram и Max будут мирно сосуществовать, поскольку "у каждого из них своя ниша и свои задачи". При этом он убежден, что мессенджер Max в среднесрочной перспективе будет доминировать.

"В среднесрочной перспективе, я уверен, Max будет доминировать, а доля Telegram очень медленно, но снижаться", – полагает депутат.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской корпорации Meta, которая была признана российским судом экстремистской организацией, суд запретил ее на территории РФ