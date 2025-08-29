В Крыму может появиться памятник Судакскому десанту

В Крыму может появиться памятник Судакскому десанту. Он станет новым проектом Российского военно-исторического общества (РВИО).

Председатель регионального отделения РВИО, глава комитета по патриотическому воспитанию и молодежной политике Госсовета Крыма Владимир Бобков сообщил ТАСС, что и в Керчи, и в Евпатории есть памятники участникам подобных военных операций, и они широко известны. При этом в Судаке есть памятный камень, который не соответствует подвигу десантников.

"Это был именно тактический десант: то есть, его участники понимали, что идут практически на смерть, и совершили настоящий подвиг", - сказал Бобков.

Речь идёт о событиях января 1942 г. Целью бойцов Красной Армии было отвлечь силы противника от Керченско-Феодосийской десантной операции, позволившей на несколько месяцев вернуть контроль над востоком Крымского полуострова.