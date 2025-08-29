Минприроды разрешит вырубку леса сверх лимитов – для поддержки производителей бумаги

Минприроды России предлагает разрешить дополнительную вырубку леса сверх лимитов, установленных для заготовителей древесины. Причина – за последние три года из-за ввода санкций производство бумаги, картона и пиломатериалов сократилось на 20-30%, и производителей надо поддержать.

Согласно подготовленному министерством распоряжению, разрешение на сверхлимитную вырубку будет действовать до 2027 года.

Участники рынка говорят, что сейчас внутри страны запасы иностранной продукции сократились, а также появились новые каналы экспорта, поэтому предприятия выходят на докризисный уровень производства, пишут "Известия".