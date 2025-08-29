В Верхней Салде 9-летний мальчик погиб под колесами иномарки на глазах у матери

В Верхней Салде 9-летнего мальчика сбил автомобиль "SsangYong" с 66-летним водителем. ДТП произошло минувшим вечером на глазах матери несовершеннолетнего.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, трагедия произошла в 17.10 по ул. Воронова в районе дома 7/А. Ребенок решил перебежать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на обратной стороне которого его с прогулки встречала мама. Мальчик помахал маме и рванул на другую сторону. Водитель иномарки не успел затормозить и машина наехала на ребенка - несовершеннолетний оказался под колесами автомобиля. Увидев это, мать сразу побежала к месту ДТП.

К несчастью, мальчик скончался от полученных травм до прибытия "скорой помощи".

Известно, что водитель - это местный житель с 47-летним стажем вождения. В течение последнего периода 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние опьянения у мужчины не установлено. Назначено проведение расследования.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости заблаговременного снижения скорости при приближении к пешеходным переходам, а также о повышенном внимании к действиям пешеходов. Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убеждаться в своей безопасности и только после этого осуществлять пересечение проезжей части.