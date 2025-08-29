29 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" напомнили провайдерам, как легализовать размещение сетей на опорах ДЭП

"Россети Урал" напоминают операторам связи о необходимости заключить договоры для использования опор линий электропередачи при размещении своих сетей.

Энергетики уже успешно работают с более чем 200 провайдерами, а самовольно размещенные волоконно-оптические линии своевременно легализуются либо демонтируются с опор.

Чтобы законно разместить провода на опорах электросетевой компании, нужно следовать следующему алгоритму:

  • Подать запрос на выдачу технических условий (ТУ), направив обращение в АО "Россети Цифра" на почту info@rosseti.digital;
  • При наличии технической возможности размещения ВОЛС на воздушных линиях электропередачи заключить договор оказания услуг доступа к электросетевым объектам для целей строительства, размещения и эксплуатации средств связи, в составе которого выдаются утвержденные ТУ на запрошенный участок;
  • На основании полученных технических условий разработать рабочую документацию с обязательным расчетом дополнительной нагрузки на опоры и согласовать её с "Россети Урал";
  • Согласовать план проведения работ с производственным отделением электросетевой компании, на территории которого будут выполнятся работы; 
  • Подать заявку на получение допуска в строгом соответствии с правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок;
  • Выполнить строительно-монтажные работы по размещению ВОЛС на электросетевых объектах. После их завершения необходимо подготовить исполнительную документацию и передать её в "Россети Урал";
  • Осуществить выезд на объект с представителем электросетевой компании и составить акт сдачи-приемки работ;
  • Включить в договор размещения перечень задействованного электросетевого имущества.
  • Ознакомиться с полной информацией, действующими тарифами по доступу к инфраструктуре филиалов "Россети Урал" для размещения сетей связи можно на официальном сайте компании. Получить информацию также возможно по телефону горячей линии 8 800 2200-220 (звонок бесплатный, круглосуточно).

Специалисты "Россети Урал" напоминают, что размещение оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможно только по согласованию с сетевой организацией. Самовольный монтаж ВОЛС негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, затрудняет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов, а также может стать причиной несчастных случаев, привести к технологическим нарушениям электроснабжения потребителей.

