Уральскому депутату продлили домашний арест по делу о мошенничестве

На Среднем Урале суд продлил домашний арест депутату Максиму Демашину.

Ранее сообщалось, что депутат думы Артемовского муниципального округа VII созыва Демашин обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. В июне следствие вышло с ходатайством о заключении народного избранника под стражу, однако суд отправил его под домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следователь подал ходатайство о продлении домашнего ареста депутату. Артемовский городской суд постановил, что оснований для изменения ранее избранной меры пресечения нет.

Домашний арест Максиму Демашину продлен до 27 сентября 2025 года. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.