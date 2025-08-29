Борт "Уральских авиалиний" вернулся в Сочи из-за отказа двигателя

Самолёт "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Сочи. Речь идёт об Airbus A321, который совершал рейс U6-378 по маршруту Сочи – Москва (Домодедово).

Самолёт вернулся в аэропорт вылета по технической причине, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Посадка прошла благополучно.

Авиакомпания отправила в Сочи резервный самолёт. Вылет в пункт назначения состоялся в 7.14 (мск). Пассажирам (всего на борту находились 219 человек) предоставлены все услуги, включая напитки, горячее питание, размещение в гостиницах, сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".