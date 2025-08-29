Педагогическим вузам нужно готовиться к обязательному целевому обучению

Законопроект Министерства здравоохранения об обязательном целевом обучении студентов-бюджетников по программам медицинского и фармацевтического образования — "первая ласточка".

Как заявил председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников, эта мера коснется и педагогических специальностей, и других отраслей. По его словам, кадровую проблему лучше урегулировать заработной платой. Но учитывая, что сейчас сделать это довольно сложно, правительство идет другим путем. "Полагаем, что здравоохранение в этом смысле — первая ласточка, а мера с введением (обязательного) целевого образования коснется и сферы образования, и других отраслей", — отметил Домников.

Профсоюз работников здравоохранения РФ концептуально поддержал законопроект Минздрава о введении обязательного целевого обучения студентов-медиков. Председатель Профсоюза указал, что это предложение позволит справиться с кадровым дефицитом, снизив нагрузку на уже работающих медицинских работников.

Домников считает, что остаются опасения относительно снижения интереса абитуриентов к медицинскому образованию, но сослался на оценки Минздрава, согласно которым недобора студентов-медиков не будет, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме заявили о провале целевого обучения.