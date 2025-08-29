Девальвация рубля - риск для экономической политики России

Девальвация рубля — один из рисков для экономической политики России во втором полугодии 2025 года.

Об этом сообщили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в своем "Краткосрочном анализе динамики ВВП". Как заявил директор Института Александр Широв, приемлемый курс составляет 92–94 руб. за доллар.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавина указал, что трехзначный курс делает импорт дороже, что приводит к увеличению стоимости ввоза иностранного оборудования и комплектующих. Это вызывает рост инфляции. В результате Центробанк опять может повысить ставку. Всё это приведет к нестабильности в инвестиционных процессах и усложнит финансовое планирование для бизнеса.

Правительство заинтересовано в сравнительно слабом рубле — в обновленном финансовом плане он на уровне 94,3 рубля за доллар. По словам экспертов, к концу 2025 года курс будет находиться в диапазоне 88–94 рубля за доллар. Драйвером выступает отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщают "Известия".

Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году еще остается, считает директор департамента денежно-кредитной политике Центрального банка России Андрей Ганган. В то же время он отметил, что снижение ставки "не предрешено".