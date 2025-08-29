Перечислены регионы с самыми маленькими ставками учителей

В текущем году оклады педагогов оказались ниже минимального размера оплаты труда в большинстве регионов РФ.

Таковы результаты мониторинга независимого профсоюза "Учитель". За основу был взят федеральный размер — 22 тыс. 440 руб. Самый низкий оклад в 2025 году - в Карачаево-Черкесии, Вологодской области, ЕАО и Мордовии - ниже 5 тыс. руб.

Минимальные ставки до 10 тыс. оказались еще в 24 субъектах. Учителя говорят, что в ряде регионов работодатели при расчете доплаты до МРОТ включают в нее вознаграждение, которое выплачивается за дополнительную нагрузку педагогов — классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебными кабинетами и работу в праздники.

Такой способ достижения необходимого минимума противоречит позиции Конституционного суда и Трудовому кодексу, сообщают "Известия".

С начала нового учебного года будет протестирована новая система оплаты труда педагогов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Эксперимент пройдет в трех регионах, которые не называются.