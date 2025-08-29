Депутат Бессараб: Государство меняет подходы в поощрении граждан к рождению детей

Индексация материнского капитала в России происходит ежегодно и будет продолжаться, при этом власти меняют подходы в поощрении граждан к рождению детей.

Как заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, государство должно задуматься о том, чтобы выплачивать его на всех последующих детей, чтобы увеличить количество многодетных семей в стране. "Сегодня очень важно для молодых семей, чтобы была работа, возможность после трудоустройства получить собственное жилье. И мы здесь тоже подходим к тому, что нужно менять подходы именно к семейной ипотеке. У нас сегодня 6% для всех семей без исключения. Но было бы правильно, если бы за четвертого ребенка давали 4%, а за пятого — беспроцентную ипотеку", — заявила парламентарий.

По ее словам, необходимо повышать сумму маткапитала, и простимулировать семьи на рождение третьего, четвертого и последующих детей, сообщает Lenta.ru.

Ранее в РФ предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца.