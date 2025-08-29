Предложено запретить домашние задания для школьников на выходные

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно запретить задавать школьникам домашние задания на выходные и праздничные дни.

По их данным, в среднем учащиеся уделяют на выполнение домашних заданий более четырех часов в день. Они считают, что это время, в сочетании с уроками в учебном заведении, приводит к психологическому и физическому переутомлению.

Парламентарии отметили рост использования интернет-ресурсов и нейросетей для выполнения домашних заданий, что отрицательно сказывается на качестве образования и создает иллюзию быстрого выполнения заданий, а также превращается в пустую трату времени.

Как ожидается, инициатива позволит школьникам полноценно отдыхать в выходные дни, улучшит их психоэмоциональное состояние и предоставит больше времени для активного отдыха и семейных мероприятий. Также это поспособствует повышению качества усвоения учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на учебе в будние дни.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал предложения депутатов по домашним заданиям: как их уменьшить, избежать формализма и т.п. Однако многие учителя и эксперты считают, что депутаты лезут не в свое дело.