Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 39 га

В Геленджике площадь природного пожара, который вспыхнул в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, достигла 39 га.

Как сообщает в Telegram МЧС России, за минувшие сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС 14 раз сбросила воду на территорию возгорания. Сброс был осуществлен три раза с самолета Бе-200ЧС (36 т воды), и 11 раз с вертолета Ми-8 (33 т воды). В настоящее время с пожаром борются 273 специалиста и 46 единиц техники.

К тушению лесного пожара в Геленджике присоединится еще 200 человек.