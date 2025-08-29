Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, «очевидно», не состоится.

Заявление прозвучало на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет", — заявил глава немецкого правительства. Мерц Он отметил, что нужно учитывать при дальнейших переговорах по конфликту вокруг Украины.

После этого индекс Мосбиржи пошел вниз — на минимуме IMOEX2 снижался на 0,98%, до 2888,71 пункта.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий на Украине. Он считает, что Россия и Украина не готовы к урегулированию конфликта.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой "воздушное перемирие" – мораторий на нанесение ударов ракетами и дронами, в перспективе это может стать началом для "реалистичных позиций на переговорах".