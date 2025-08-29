29 Августа 2025
в россии
Общество Курганская область
Фото: ldpr.ru

ЛДПР возрождает уважение к уральским труженикам

Лидер партии Леонид Слуцкий представил новую программу партии «Трудовая доблесть России», направленную на кардинальный пересмотр государственной политики в отношении пенсионеров. Особую актуальность инициатива приобретает для Курганской области, где почти 36% населения — пенсионеры, отметил депутат Госдумы, уполномоченный представитель ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев.

«Системная несправедливость заключается в том, что труд миллионов людей, проработавших на благо России десятки лет, государством недооценен. Честные труженики остались без поддержки и вынуждены доживать свой век с нищенскими пенсиями. Разрыв в размере пенсий между регионами у нас в стране нередко превышает двукратные значения ─ это вопиющее неравенство!», ─ с возмущением заявил Сысоев.

Парламентарий обратил внимание на прямую связь между низкими пенсиями и низкими зарплатами, с учетом размера которых производятся отчисления.

«Средняя зарплата у нас по стране ─ 99,4 тысячи рублей, а медианная ─ всего 67–69 тысяч. Именно с этой скромной суммы осуществляются отчисления в Пенсионный фонд, что и определяет мизерные выплаты гражданам в будущем», ─ пояснил парламентарий.

Негодование депутата вызывает и неравенство в получении званий и льгот.

«Статус «Ветерана труда» и сопутствующие льготы, такие, как компенсация ЖКУ, доступны лишь немногим людям из-за сложности получения госнаград. Большинство рядовых тружеников ─ рабочие, медсестры, продавцы, учителя ─ лишены этой возможности. Государство и общество забыли о важности общественного признания добросовестного многолетнего труда», ─ сказал Сысоев.

Политик также указал на проблему географической дискриминации.

«Социальные программы для старшего поколения, подобные «Московскому долголетию», действуют лишь в нескольких регионах и самой столице. Но Россия ─ больше, чем Москва! Это ограничивает равные права граждан по всей стране», ─ считает уральский полпред Слуцкого.

(2025)|Фото: пресс-служба ЛДПР

Сысоев сформулировал ключевой принцип, который должен лечь в основу новой социальной политики государства: пенсия ─ не подарок, а долг государства перед человеком, честно отработавшим всю жизнь.

"Мы, депутаты ЛДПР, добьемся принятия законодательных мер и внедрения региональных программ, чтобы каждый пенсионер в Курганской области и по всей России почувствовал настоящую заботу и уважение страны", - заключил парламентарий.

Теги: лдпр, труженики, леонид слуцкий, трудовая довблесть россии, владимир сысоев, пенсионеры


