Бывшего директора Театра сатиры задержали по обвинению в мошенничестве на 20 миллионов

Бывшего директора Московского академического театра сатиры задержали в Москве по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 20 млн рублей. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, задержанный вместе с соучастниками, чьи личности еще не установлены, организовал схему по хищению денег, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы.

В полиции добавили, что злоумышленник был зарегистрирован как ИП и заключал подложные авторские договоры с театром, который на тот момент возглавлял. По данным РИА Новости, ссылающегося на правоохранительные органы, речь идет о Мамеде Али Агаеве. Якобы он создал несколько сценариев спектаклей, после чего передал права на них театру и, имея на руках фиктивные отчеты о выполненных работах, получал с каждого показа 4% от кассовых сборов. Всего, согласно имеющимся у полиции данным, было показано несколько десятков спектаклей, за показ которых Агаев положил в свой карман свыше 20 млн рублей бюджетных средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Задержанного доставили в полицию для проведения следственны действий. На его и счета его родственников наложен арест.

По словам адвоката Сергея Черского, Агаеву может грозить до 10 лет лишения свободы.