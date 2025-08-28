Словакия снова начнет выдавать туристические визы гражданам РФ

Спустя почти три года Словакия возобновила выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает визовый центр страны.

Там отмечают, что речь идет именно о поездках с целью туризма. Подать заявление россияне могут в визовых центрах оператора BLS International в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что выдавать визы гражданам РФ Словакия перестала осенью 2022 года. В список также попали граждане нескольких других стран Евросоюза. Посетить страну можно было только по рабочим моментам, при условии, что в ЕС проживают родственники или человек является обладателем ВНЖ.