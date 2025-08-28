В Екатеринбурге подросток выстрелил в спину ровеснику

В Екатеринбурге подросток 10-13 выстрелил в сверстника. К счастью, серьезных повреждений мальчик не получил, от госпитализации родители оказались.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на местных жителей, инцидент произошел на улице Академика Ландау, где живет пострадавший. Сначала между мальчиками развязался конфликт, после чего один из подростков выстрелил другому в спину из пневматического оружия.

Родители пострадавшего уже обратились в полицию. Информацию об этом подтвердили и в городском УМВД. Там сообщили, что заявление по данному факту уже зарегистрировали. Сейчас сотрудники ПДН устанавливают всех участников происшествия. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.