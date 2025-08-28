28 Августа 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
Фото Видео
Образование Оренбургская область
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Глава Оренбуржья показал приволжскому полпреду новый корпус медуниверситета

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев показал полпреду ПФО Игорю Комарову новый корпус медицинского университета. 

Пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета торжественно открыл свои двери в преддверии 1 сентября.

В здании завершён капитальный ремонт всех четырёх этажей. На кафедрах установлено современное оборудование. В первый день нового учебного года обновлённый корпус распахнёт двери для студентов и не только. 

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

"Это также база практической переподготовки медицинских работников всего Оренбуржья и других регионов. На территории расположен аккредитационно-симуляционный центр, который входит в тройку крупнейших центров России. Корпус оснащён 70 станциями, где можно получить навыки по оказанию сердечно-лёгочной реанимации, знания по уходу за больными, а также пройти переобучение по другим медицинским направлениям", - рассказал Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

 (2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

"Вместе с Игорем Анатольевичем пожелали новых достижений университету. Будем и дальше создавать условия, чтобы медицинские работники оставались в регионах. Нам очень нужны профессионалы, которые готовы работать на благо Оренбуржья", - подчеркнул глава региона.

Теги: Евгений Солнцев, Игорь Комаров, медуниверситет, пятый корпус


