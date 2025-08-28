Комаров и Солнцев досрочно запустили движение по важному участку магистрали в Оренбурге

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев досрочно запустили движение по участку магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе. Опережение срока вышло значительное - плановое окончание работ было намечено на начало 2026 года.

Протяженность четырехполосной дороги составляет почти 6 км - от улицы Степана Разина до Загородного шоссе, она пересекает улицы Уральскую, Мира и 60 лет Октября. Покрытие выполнено из особо прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, специально разработанного для скоростных магистралей; расчетная скорость движения - 60 км в час. На объекте обустроены тротуары, пешеходные переходы, освещение и остановочные павильоны для общественного транспорта. Работы начались в 2023 году в рамках государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области". Подрядные организации, которые занимались строительством: АО "Оренбургремдорстрой", ООО "Су-56", ООО "Благоустроитель" и ООО "Орьтехцентр".

"Строительство и реконструкция автомобильных дорог – основа повышения качества жизни граждан. Рад, что регионы Приволжского федерального округа активно участвуют в этой работе, и федеральный центр оказывает всестороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Строительство нового участка дороги в Оренбурге – яркий этому пример", – сказал Игорь Комаров и поблагодарил всех, кто принимал участие в работе – проектировщиков, инженеров и строителей – за ответственное отношение к делу.

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев отметил, что открыть движение по одному из крупнейших дорожных объектов последних лет было важно к сентябрю, к началу учебного года.

"Это значительно разгрузит транспортные потоки на крупных магистралях областного центра – проспекте Гагарина и улице Чкалова. Новая дорога также обеспечит транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города", - подчеркнул глава Оренбуржья.

После этого Евгений Солнцев вручил благодарственные письма людям, внесшим значимый вклад в реализацию проекта.

Напомним, в начале июля Игорь Комаров осматривал строительство дороги-дублера улицы Чкалова в Оренбурге. Тогда объект был готов более чем на 75%.