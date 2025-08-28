В Пензе мессенджер Max рекламировали через систему оповещения о ЧС

В Пензе мессенджер Max рекламировали через систему оповещения о ЧС, городские власти заявили, что это произошло "несанкционированно", передает издание "Подъем".

Ранее на звуковую рекламу пожаловалась местная жительница. Через громкоговорители граждан предупреждали об ответственности за съемку беспилотников, незаконности школьных поборов и… бесплатных и безопасных звонках в российском мессенджере Max.

В администрации города заявили, что проведут проверку.

"Громкоговорители на территории города используются системой ГО и ЧС для оперативной передачи звуковых сигналов. Помимо этого, возможности широкого охвата граждан используются для информирования по социально-значимым темам", - заявили в мэрии города.