В Россию прилетел пассажир с подозрением на лихорадку денге

Роспотребнадзор по Московской области сообщил о выявлении пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки, у которого подозревается лихорадка денге.

27 августа пассажир пожаловался на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался. По возвращении домой у пассажира повысилась температура. Он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге.

В марте в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли сообщения о массовых заражениях россиян лихорадкой денге во Вьетнаме. До этого SHOT сообщил, что резкий рост числа случаев заболевания лихорадкой денге наблюдается в Таиланде. Заражены, в том числе, российские туристы.