28 Августа 2025
Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Мыши на спутнике "Бион-М" находятся "в состоянии комфорта" – ученые

Ученые из Института медико-биологических проблем (ИМБП РАН) рассказали, как чувствуют себя мыши и плодовые мушки, запущенные на орбиту на биоспутнике "Бион-М". Спутник сейчас летает вокруг Земли на высоте около 380 км.

В космос на спутнике были отправлены 75 мышей "для исследования возможности адаптации нервной, мышечной, костной и сердечно-сосудистой систем млекопитающих к условиям космического полёта".

Ученые опубликовали видео, на котором видно, как мыши в невесомости пытаются есть. Часть мышей в полете питается пастообразным кормом, другие едят привычный сухой корм и отдельно пьют воду в виде геля. "Данная технология применена впервые в мире", - хвастаются ученые.

Данные телеметрии свидетельствуют, что у мышей все в порядке – температура, давление, влажность, концентрация кислорода и углекислого газа. "На основании получаемого видеоинформационного потока можно полагать, что животные находятся в состоянии комфорта. Осуществляется своевременная подача корма и воды в соответствии с заданной циклограммой", - рассказали в институте.

У мушек, отправленных в космос, "короткий жизненный цикл", но в течение короткой жизни они тоже не страдают. На орбиту запустили 1,5 тыс. особей, на которых ученые отслеживают мутации и изменения в ДНК, вызванные факторами космического полета и космической среды.

Теги: эксперимент, наука, лабораторные мыши, космос


