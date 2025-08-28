Госдума обеспокоилась "участием" ИИ в самоубийствах подростков

В ноябре Госдума будет рассматривать вопрос "внедрения технологий ИИ и цифровизации". Отдельное внимание и контроль — безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что его обеспокоили случаи самоубийств подростков в США, в которых косвенно "участвовал" ChatGPT.

"Всё чаще из СМИ становится известно о случаях, когда искусственный интеллект вместо помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, предлагает им решения совершенно иного плана. Это, к сожалению, стало приводить к печальным последствиям. Несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью", - заметил Володин.

Он добавил, что теперь разработчики хотят внедрить в ИИ функцию родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях и прямой вызов экстренных служб.

"Правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей. <…> Далеко не на все вопросы можно и нужно искать ответы в нейросетях. Искусственный интеллект — это набор алгоритмов, инструментов и баз данных. Он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы", - считает Володин.