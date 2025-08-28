ВС РФ потопили разведкорабль ВМС Украины "Симферополь"

Российский безэкипажный катер (БЭК) поразил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, поражение судну нанесено в устье реки Дунай. В результате атаки украинский корабль затонул.

Специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил ТАСС, что это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС.

"Военная хроника" также отмечает, что это первый подобный эпизод, после которого фаза боев на море может смениться на новую. Далее - масштабирование применения БЭК.