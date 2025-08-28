В Екатеринбурге тренер по плаванию получил 12,5 лет "строгача" за педофилию

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор тренеру по плаванию, которого обвиняли в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Ближайшие годы педофил проведет в колонии.

Ранее сообщалось, что тренеру вменяли сразу 34 эпизода по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Также преподаватель обвинялся в двух преступлениях по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней".

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Как сообщили Накануне.RU в Кировском райсуде уральской столицы, сегодня тренеру по плаванию вынесли приговор. Он признан виновным и получил 12,5 лет колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на 1,5 года с возложением ряда ограничений. Кроме этого, суд запретил тренерскую деятельность, связанную с работой с несовершеннолетними, на 3 года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.