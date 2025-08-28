"Мечел" приостановит выпуск "нерентабельных видов продукции"

Компания "Мечел" из-за кризиса в угольной промышленности остановит выпуск "нерентабельных видов продукции", передает РБК со ссылкой на квартальный отчет холдинга.

"Мечел" жалуется на падение цен на коксующийся уголь, а также на слишком укрепившийся рубль, инфляцию и санкции. "В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию", - говорится в отчете.

Выручка от продажи угля по договорам с внешними покупателями в первом полугодии у компании упала на 49%, в целом выручка холдинга за тот же период снизилась на 26%.

Металлургическая часть холдинга находится в более стабильной ситуации, хотя замедление экономики сказывается и на спросе на стальную продукцию.