Площадь пожара в Геленджике, возникшего из-за атаки БПЛА, выросла до 14 га

Площадь пожара на территории Геленджикского лесничества после падения обломков БПЛА увеличилась до 14 га. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В частности, в Красной Щели горят 6 га, в Грековой Щели - 5 га, в Темной Щели - 1 га, в районе с. Береговое площадь возгорания составляет 2 га.

Ранее сообщалось, что из-за сильного задымления в районе лесного пожара отрезаны от путей эвакуации 23 отдыхающих. В МЧС направили за ними катер. Их доставили на безопасный пляж в селе Криница.

Напомним, минувшей ночью также загорелась установка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Кубани после падения обломков БПЛА. Сейчас пожар полностью потушен.