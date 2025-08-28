Полиция Югры не дала мошенникам, вовлекшим в аферу пенсионера, похитить 1,5 млн рублей у женщины

Полиция Югры не дала мошенникам, вовлекшим в аферу пенсионера, похитить 1,5 млн рублей у женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Правоохранители предотвратили мошенничество в отношении 86-летней жительницы Нефтеюганска, в которое, как оказалось, телефонные аферисты вовлекли обманутого ими же 74-летнего мужчину.

Предварительно установлено, что неизвестные позвонили пожилому жителю Ханты-Мансийска и убедили в необходимости задекларировать наличность. Заполучив 600 тысяч рублей, мошенники вновь связались с ним и пообещали, что оперативно вернут ему его сбережения, если он поможет пенсионерке из Нефтеюганска также отправить деньги на проверку. Тем временем телефонные мошенники уже связались с пожилой женщиной. Сначала ей позвонил якобы работник городской администрации и сообщил, что ей хотят вручить подарок. Спустя время поступил ещё звонок. На этот раз собеседник представился представителем правоохранительных органов.

Он убедил ее, что ранее она общалась с мошенниками, и необходимо отправки своих сбережений для проверки на подлинность. Для этого ей предложили приехать с деньгами в Ханты-Мансийск, но женщина отказалась. Она согласилась передать почти 1,5 млн рублей поручителю, в роли которого и выступил введённый в заблуждение 74-летний мужчина.

Ничего не подозревая, он приехал на такси в Нефтеюганск, забрал пакет с купюрами у 86-летней гражданки, приехал в гостиницу и стал ждать дальнейших указаний. Однако мошенники не успели проинструктировать обманутого пенсионера, поскольку его нашли и доставили в отдел внутренних дел настоящие сотрудники полиции, к которым за помощью обратилась лишившаяся крупной суммы бабушка. Денежные средства изъяты и переданы законной владелице.

По факту покушения на мошенничество в отношении женщины и мошенничества, жертвой которого стал мужчина, возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские предпринимают комплекс мер по установлению и задержанию подозреваемых лиц.