СМИ: Спасатели нашли тело 8-летнего Тимофея из Артемовского

8-летнего Тимофея, пропавшего 26 августа в Артемовском, нашли. К несчастью, ребенок погиб.

Спасатели вытащили тело из водоема. Как сообщает 66.RU со ссылкой на источник, на место уже приехал автомобиль Ford Transit, который используют как катафалк.

Правоохранители пока информацию никак не комментируют.

Напомним, что мальчик ушел гулять 26 августа, но домой так и не вернулся. Позднее в региональном СКР сообщили, что тем же вечером на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды ребенка – футболка, джинсы, сланцы. Родители опознали вещи сына, но надежда найти его живым оставалась.

Как заявлял ранее глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, семья не состояла на учете. Помимо Тимофея 2017 г.р., у супругов также есть старший сын 2014 г.р. и две дочери 2008 и 2011 г.р.