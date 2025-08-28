Детей пары, чей ребенок пропал в Артемовском, передали в спеццентр

Родители 8-летнего Тимофея, которого уже третьи сутки ищут в Артемовском, были вынуждены передать других своих детей - сына и двух дочерей в специализированный центр помощи семье и детям в поселок Буланаш. Однако это никак не связано с оценкой их родительских способностей. Напротив, такое решение поможет родителям и они в любой момент могут навестить детей или забрать их домой. Об этом заявил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"Решение о помещении детей в специализированный центр помощи семье и детям поселка Буланаш принято коллегиально руководством территориальной комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции и иными субъектами профилактики. Родители в любой момент могли навещать ребят и забрать их домой. К моменту размещения этой новости детей передали родной бабушке", - передает слова Горелых ЕАН.

Он напомнил, что семья ранее не состояла на учете. Помимо Тимофея 2017 г.р., у пары также есть старший сын 2014 г.р. и две старшие дочери 2008 и 2011 г.р.

Сейчас поиски 8-летнего мальчика ведутся на заброшенном карьере, где раньше добывали уголь. Горелых отмечает, что в небольшом, но очень глубоком карьере (глубина более 30 м.) работает три водолаза. Также полиция прочесывает местность рядом с другим водоемом, где Тимофей мог играть с друзьями - он находится в 500 метрах от первого водоема. К поискам подключены и три служебно-розыскные собаки ЦКС свердловского главка МВД по кличкам Стелла, Диггер и Азарт.