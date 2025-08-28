Песков: Договоренностей по воздушному перемирию с Киевом не достигалось

Никаких договоренностей с Украиной по установлению воздушного перемирия не достигалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю: все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой "воздушное перемирие" – мораторий на нанесение ударов ракетами и дронами, в перспективе это может стать началом для "реалистичных позиций на переговорах".

Западные СМИ сообщали, что Кремль якобы готов обсудить некоторые "уступки", на которые может пойти для сближения с президентом США Дональдом Трампом. Среди них – прекращение огня в воздухе.