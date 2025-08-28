Создатель Лабубу вошел в сотню самых богатых людей в мире

Гендиректор китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в сотню богатейших людей мира по версии Bloomberg. Pop Mart – производитель игрушек Лабубу, популярность которых в этом году принесла их создателям мировую славу и огромные деньги.

Так, Ван Нин увеличил свое состояние более чем в три раза – до $27,5 млрд. И с 400-го места в списке Bloomberg переместился на 79-е.

Акции китайского производителя игрушек Pop Mart выросли более чем на 250% в этом календарном году на фоне повального увлечения Лабубу. Состояние Ван Нина росло быстрее, чем у Джеффа Безоса и Уоррена Баффета.

Business Insider отмечает, что успех китайского бизнесмена нехарактерен для первой сотни мировых богачей, состояние которых растет за счет искусственного интеллекта и других IT-явлений.

Pop Mart вышла на фондовую биржу Гонконга в декабре 2020 года по цене ниже 6 долларов за акцию. Её американские депозитарные акции (ADS), торгующиеся на внебиржевом рынке США, во вторник закрылись на отметке около 44 долларов.