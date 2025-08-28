28 Августа 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области заключено практически 100% контрактов на мероприятия в рамках нацпроекта "Семья"

В Тюменской области заключено практически 100% контрактов на реализацию всех запланированных мероприятий в рамках нацпроекта "Семья", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По словам губернатора региона Александра Моора, в Тюменской области стабильно растет численность семей, в том числе многодетных и молодых.

"На сегодня в области проживает более 270 тысяч семей с детьми, в которых воспитывается более 400 тысяч ребятишек. Особенно радует, что увеличивается количество многодетных семей! Одна из наиболее востребованных мер поддержки – региональный материнский капитал. Только с начала 2025 года его получили более девяти тысяч семей: более трёх тысяч – на первого ребенка и почти шесть тысяч – на третьего и последующих детей", - сообщает губернатор Моор.

Помимо этого, нуждающимся семьям предоставляются выплаты на молочные продукты и полноценное питание для мам и малышей. Для многодетных семей, нуждающихся в поддержке, предусмотрены льготы на оплату ЖКУ и проезда, выплаты на школьную и спортивную форму.

"Всё это – часть нашей системной работы по укреплению института семьи в Тюменской области!", - подчеркнул Моор.

Напомним, пять региональных программ вошли в новый нацпроект "Семья". В частности, в него входит предоставление регионального материнского (семейного) капитала на первого ребенка в размере 150 000 рублей, предоставление единовременной помощи на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет в размере 10 000 рублей, предоставление выплаты на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, подготовка специалистов, которые будут консультировать беременных женщин в кризисной ситуации. На 2025 год на реализацию этого проекта было предусмотрено почти 900 млн рублей.

Теги: семья, маткапитал, нацпроект


