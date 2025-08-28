Астраханцы направили в зону СВО партию гуманитарного груза весом больше 3 тонн

Жители Астрахани и предприниматели провели масштабный сбор гуманитарной помощи для поддержки участников специальной военной операции. Сбор фонда "ДОБРО 30" прошел в 51-й раз, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

В зону спецоперации отправили более трех тонн "астраханских приветов". В составе груза предметы гигиены, инструменты, строительные материалы, астраханская вяленая рыба и многое другое. Кроме того для бойцов направлены специальные средства - мотоцикл, квадрокоптер, тепловизор, радиостанции и булат общей стоимостью более 700 тысяч рублей.

На Центральном стадионе для астраханцев была организована выставка военных трофеев и фотографии, рассказывающие о волонтерской деятельности "ДОБРО 30". Свой вклад внесли представители "серебряного крыла" фонда. Для всех желающих провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Доставку гумгруза взяли на себя авто-волонтеры фонда Рунис Тлеков и Николай Троян. Их путь составил 4100 километров через Курск, Донецк, Луганск и Запорожье. Во время рейса Рунис Тлеков отметил свой день рождения. Этот праздник стал особенно теплым и символичным – на одной из точек дислокации бойцы встретили волонтеров праздничным ужином в знак благодарности за их труд и самоотверженность.

"Такая искренняя и масштабная поддержка жителей Астраханской области – лучшее доказательство нашего единства и сплоченности перед общими вызовами. Низкий поклон нашим волонтерам за их мужество и стойкость, и огромная благодарность каждому, кто не остался в стороне и внес свой вклад в это большое общее дело", – отметила учредитель фонда "ДОБРО 30" Иляна Шашина.