Слуцкий предложил увеличить пенсии в России до двух МРОТ

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий высказался про размер пенсий в стране. Политик считает, что его надо увеличить.

"Мы предлагаем повысить пенсии по всей стране до размера двух минимальных размеров оплаты труда, который сейчас составляет почти 22,5 тыс. руб. Это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране", - сказал ТАСС Слуццкий.

Ранее скандальное высказывание о пенсиях позволила себе депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина. Она предложила россиянам не рассчитывать на государство в вопросе финансовой подготовки к пенсии, а "становиться самостоятельными" и рассчитывать на собственные силы.

В России средняя пенсия по старости на 1 июля 2025 г. составила 25,1 тыс. руб., это данные Социального фонда. При этом средняя пенсия по старости для работающих пенсионеров составила 22,1 тыс. руб., у неработающих – 25,8 тыс. руб.