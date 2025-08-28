Двух уральцев судят за поджог здания с ущербом более миллиона рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело двух жителей Туринского района. Их обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ноябре 2022 года: пьяные уральцы подожгли в неэксплуатируемом здании имевшуюся там офисную бумагу. Убедившись, что бумага разгорелась, оба поджигателя скрылись.

В результате пожара оказались повреждены дверные и оконные блоки, стены помещений, потолок и кровля двухэтажного здания. Согласно заключению оценочной экспертизы, собственнику был нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в Туринский районный суд. Как отметили в прокуратуре, оба фигуранта признали вину. За поджог им грозит до 5 лет лишения свободы.