Сотрудников ФСИН обяжут защищать традиционные духовно-нравственные ценности

Сотрудники ФСИН поспособствуют защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также их обязанностью станет сохранение культуры и исторической памяти, об этом говорится в проекте Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ФСИН, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В Кодексе говорится, что работники колоний, следственных изоляторов и тюрем должны уважительно относиться к таким традиционным ценностям как жизнь, достоинство, права и свободы человека, проявлять патриотизм, гражданственность и т.д. Они должны поддерживать высокие нравственные идеалы, укреплять институт семьи и вести созидательный труд. Обязаны проявлять гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, пишут "Ведомости".

В Кодексе даже предусмотрено наказание за нарушение: сотрудники могут быть подвергнуты "моральному осуждению".

В 2024 году президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследований случаев пыток и истязаний лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Ранее Путин называл явным преступлением пытки в российских тюрьмах. В начале 2022 года он также поручил разработать меры по прекращению подобной практики.