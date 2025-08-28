Правительство определило новые проекты, на которые пойдут деньги из ФНБ

Правительство России увеличило на три десятка число крупных инфраструктурных проектов, в которые будут направлены деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Еще один источник финансирования этих проектов – госпрограммы.

В списке кабина появились 29 проектов, которые уже реализуются в сферах здравоохранения, ядерной медицины, науки, культуры, транспорта и энергетики.

Среди прочего государство будет финансировать:

- строительство медблока для создания клинического центра ионной углеродной терапии в городе Протвино Московской области,

- создание экспериментально-стендового комплекса космических плазменных двигателей и технологий на базе Курчатовского института в Москве,

- строительство научно-исследовательских судов,

- проекты, связанные с развитием инфраструктуры аэропортов в Краснодаре и Южно-Сахалинске, реконструкцией аэропортовых комплексов в Сочи, Благовещенске, Балакове (Саратовская область),

- строительство и реконструкцию мостов и дорог, в том числе – моста через реку Туманная в Приморском крае, участков автодорог М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-4 "Дон",

- комплексную реконструкцию и реставрацию Камерной сцены имени Б.А.Покровского Большого театра России.

В правительстве отметили, что за реализацией этих проектов будут следить тщательнее, чтобы исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных рублей и средств ФНБ.