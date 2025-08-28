В Свердловскую область ввезли более 10 миллионов полезных насекомых и клещей

С 26 по 27 августа в Свердловскую область ввезли 10 млн 225 тыс. насекомых и клещей-энтомофагов для борьбы с вредителями. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ввоз производился под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в адрес нескольких хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и региона. Как отмечают в ведомстве, все поставки проводились с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Никаких нарушений при контрольно-надзорных мероприятиях выявлено не было.

Отметим, что энтомофаги - это насекомые, членистоногие и другие организмы, которые хорошо помогают в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.